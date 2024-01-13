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Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı resim sergisi açılışına katıldı

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Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, Gölpazarı Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen resim sergisi açılış törenine katıldı. Kaymakam Sözen ve Belediye Başkanı Hayri Suer, sergiyi gezerek öğrencileri tebrik etti.

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamı Alparslan Sözen, resim sergisi açılış törenine katıldı.

Gölpazarı Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen resim sergisi açılış törenine katılan Kaymakam Sözen, Belediye Başkanı Hayri Suer ile kurdeleyi keserek açılışı gerçekleştirdi.

Resim sergisini gezerek inceleme yapan Kaymakam Sözen ve Başkan Suer, öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gölpazarı Kemal Ay Bilecik Sanat Kültür Etkinlik Yerel Haberler

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