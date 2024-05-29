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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e veda ziyaretleri devam ediyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla görev süresi sona eren Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e veda ziyaretleri devam ediyor. Vali Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'dan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e veda ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Porf. Dr. Şükrü Beydemir'e veda ziyaretleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yer alan kararla birlikte görev süresi sona eren Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir yerine Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı atandı. Vali Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun'dan Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e veda ziyareti gerçekleştirildi.

Vali Aygöl, yaptığı veda konuşmasında bugüne kadar gerçekleşen program ve etkinliklere desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bilecik'imizin eğitim hayatına önemli katkıları bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir'e teşekkür ediyor ve yolunun açık olması dileklerinde bulunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Recep Tayyip Erdoğan Tuğgeneral Jandarma Bilecik Albay Yerel Haberler

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