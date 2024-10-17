Rektör Uslu, Öğrenci Yemekhanesini Ziyaret Etti

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, merkez yerleşkede bulunan öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle bir araya gelerek yemekhane hizmetlerine ilişkin görüşlerini dinledi.

Kampüs yerleşkesi ile birlikte toplam beş ayrı yerleşkede yaklaşık 28 bin öğrenci ve 2 bin personele beslenme hizmeti veren üniversitenin bu alanda kalite standartlarını üst seviyede koruyarak iç paydaşlarına en iyi hizmeti sunmaya ettiğini belirten Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu merkez yerleşkemizdeki öğrenci yemekhanesini ziyaret etti.

Öğrencilerin hizmetlere ilişkin görüşlerini dinleyen Rektör Uslu, öğrencilere üniversitenin yemekhane hizmetleri hakkındaki görüşlerini sorduğu soruya öğrencilerin gayet memnun oldukları yönünde yanıtlar verdiği görüldü.

"Öğrenci ve Personelimiz Yemek Hizmetlerimizden Memnun"

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, üniversite tarafından merkez yerleşke ile birlikte beş ayrı yerleşkede sunulan yemek hizmetinden başta öğrencileri olmak üzere personelin gayet memnun olduğunu belirtti.

Rektörümüz Uslu ayrıca "Üniversitemizde öğrencilerimize sadece eğitim öğretim faaliyetlerinde değil, sosyal alanda da en iyi hizmeti vermeyi hedeflediğimiz için hizmet kalitemizi en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu. - NİĞDE