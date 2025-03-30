Ramazan Bayramı'nda Eyüpsultan Camii'nde Yoğunluk
Eyüpsultan Camii, Ramazan Bayramı sabahı namaz kılmak isteyen vatandaşlarla dolup taştı. Camiiye sığamayanlar namazlarını avluda kıldı. Yoğunluk havadan görüntülendi.
Çok sayıda vatandaş Ramazan Bayramı sabahı Eyüpsultan Camii'ne akın etti. Eyüpsultan Camii'nde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
Eyüpsultan Camii, Ramazan Bayram namazını kılmak isteyen vatandaşların akınına uğradı. Camiye sığamayan vatandaşlar, namazlarını avluda kıldı. Namaz vaktinden saatler önce Eyüpsultan Camii'nin içerisinde namaz kılmak için gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel