Psikolojik Sorunlar Nedeniyle İntihar
İstanbul Arnavutköy'de psikolojik problemleri olan bir şahıs, bir binanın en üst katında kendini asarak intihar etti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Psikolojik sorunları olan şahıs kendini astı
İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de psikolojik problemleri olduğu öne sürülen şahıs, bir binanın en üst katında kendini asarak intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Nasıf M. (53), bir binanın en üst katındaki dairede kendisini astı. Olay yerinde yaşamını yitiren kişiyi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle asılı olduğu yerden indirilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Yerel