Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi'nde bahar temizliği yapıldı.

Osmaneli'nde bulunan Prof. Dr. Yunus Söylet Şifalı İçmeler Tesisi'nde bahar temizliği kapsamında bakım, onarım ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmaların ardından Şifalı İçmeler Tesisi'nde konaklama ve restoran bölümü tekrardan halkın hizmetine açıldı.

Sağlık İşleri Müdürlüğü talimatlarıyla planlanan program doğrultusunda Osmaneli'nde kamuya açık alanlarda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. - BİLECİK