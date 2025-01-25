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Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: Afet Bakanlığı Kurulmalı

Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan: Afet Bakanlığı Kurulmalı
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İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, yapı güvenliği ve afetlere karşı alınacak önlemler hakkında konuştu. Yangın ve diğer doğal afetlere hızlı müdahale için Afet Bakanlığı'nın kurulması gerektiğinin altını çizdi.

İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, yapı güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulunarak Türkiye'de Afet Bakanlığı'nın kurulması ve bu tür felaketlerde daha hızlı reaksiyon alınması gerektiğinin altını çizdi.

Bolu'da yaşanan yangın felaketinin ardından yapı güvenliği yeniden gündeme gelen konuların başında yer alıyor. Deprem, sel ve yangın nedeniyle Türkiye'de yaşanan can kayıplarına ve yapılarda meydana gelen tahribata dikkat çeken Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, diğer yapılarda acil bir şekilde denetimlerin yapılmasını ve denetimler sırasında hiçbir şekilde taviz verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Fatih Mehmet Altan şunları söyledi;

"Biz yapı güvenliğinden bahsediyoruz. Yapı güvenliği deyince de aklımıza sadece deprem geliyor. Aslında sadece deprem gelmemeli. Yangında yapı güvenliğini içine almaktadır. Su baskınları olsun, çığlar olsun, çeşitli doğal afetler yapı güvenliğini tehdit ediyor. Bolu'da meydana gelen yangın yapı güvenliğini tehdit etmiş durumda. Bizim acilen bütün yapılarda bu tip önlemleri tek tek rutin biçimde kontrol etmemiz gerekiyor. Diyelim ki bütün önlemleri aldık, yangın sistemlerini taktık. Yangın merdivenleri de var. Kaçış koridorları da var. Ama bunlar aktif halde çalışıp çalışmadığını ya da pasif duruma geçirdilerse bunun kontrolü nasıl yapılıyor? Bunu bir sorgulamamız gerekiyor. Tam kaçış noktaları yangını körükleyecek şekilde ayarlıyoruz."

"Yapı güvenliğini sağlamak için hiçbir şeyden taviz verilmemeli"

Açıklamasının devamında ciddi bir yangın yönetmeliğimizin olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, yapılarda yangın ve diğer afetlere karşı alınacak önlemlerin proje aşamasında alınması gerektiğini vurguladı.

Altan; "Gerçekten ciddi bir yangın yönetmeliğimiz var. Yapı güvenliğini sağlamak için hiçbir şeyden taviz verilmemeli. Bütün binalarda inşa yapılmadan önce nasıl statik projelerini ve elektrik mekanik projelerini hazırlıyorsak bu yangın önlemlerine de o zamandan çalışmak lazım. Ne amaçla yapılacaksa yapı yapılmalı. Daha sonrasında da yapı değişikliğinde de çok ciddi önlemlerle izin ve ruhsat verilmeli. Yapı güvenliği bizim için çok önemli. Hem depreme karşı hem yangınlara karşı. Bunlarda en başta planlanarak yapılmalı. Bu sistemler maliyetli sistemler değil" dedi.

"Afet Bakanlığı kurulmalı"

Yaşanan doğal afet ve yangınların ardından birçok kurumun sürece dahil olduğunu ve zaman zaman bürokratik sorunların yaşandığını dile getiren Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, Afet Bakanlığı'nın kurulması gerektiğini belirterek şu ifadelere yer verdi;

"Ülkemiz bazı afetlerin oluştuğu bir ülke. Deprem olsun, bazı bölgelerimizde su baskınları, bazı bölgelerimizde orman yangınları, bunları belli bir bakanlıkta toplamalıyız. Her birinden farklı bir bakanlık çıkıyor. Bir bakıyorsun hepsi karışıyor. Bir Afet Bakanlığı şeklinde bakanlık oluşturup bunları ele alsak bir yerde toplasak belki daha kolay hareket ederiz. O zaman afetlerde daha çok koordine oluruz. O zaman daha sorumlu hareket edilir.

İstanbul Arel Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ali Akdemir de aynı öneride bulunmuştu.

Öte yandan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 29 Eylül 2023'te düzenlenen "Kentsel Dönüşüm, Markalaşma, Karabük ve Çevresi Deprem Afet Zirvesi" konferansına katılan Prof. Dr. Ali Akdemir afetlerle mücadele kapsamında koordinasyonun sağlanması için "Krizler Bakanlığı" ve "STK'lar Bakanlığı" kurulması önerisinde bulunarak Rusya'da Acil Durumlar Bakanlığı olduğunu belirtmişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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