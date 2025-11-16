Haberler

Prof. Dr. Kenan Özcan, ADD Adıyaman Şubesi Başkanlığı'na Seçildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Atatürkçü Düşünce Derneği Adıyaman Şubesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Kenan Özcan seçildi. Özcan, derneğin kurumsal kimliğini güçlendirme ve gençleri bir araya getirme hedefleriyle yola çıktıklarını belirtti.

(ADIYAMAN) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adıyaman Şubesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Kenan Özcan seçildi.

ADD Adıyaman Şubesi'nin Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Üst Kurul delegeleri seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin oylarıyla Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Özcan, ADD Adıyaman Şube Başkanlığı'na getirildi.

Seçimin ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Prof. Dr. Özcan, depremden sonra ilk seçiminin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"17 yıldır Adıyaman'da çalışıyoruz, Adıyaman'a hizmet ediyoruz. Eğitim öğretim faaliyetlerinin dışında sivil toplum örgütlerinde de zaman zaman görev aldım. Bugün Atatürkçü Düşünce Derneği seçimleri yapıldı, depremden sonraki ilk seçimimiz. Bu seçimin sonucuyla birlikte derneğimizi ayağa kaldıracağız. Başkan olarak hedeflerimiz; öncelikle derneğin kurumsal kimliğini güçlendirmek, mekan sorununu çözmek, Atatürkçü düşünce etrafında özellikle gençlerin bir araya gelmesini sağlamak, burs çalışmaları yürütmek ve üyelerimizle birlikte derneği yeniden aktif hale getirmektir. ADD'nin Adıyaman'da yeniden canlanmasının hem kentimize hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Seçim sonrası kurul üyeliklerinde şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu, Abdurrahman Akçal, Doğan Akgün, Hasan Balıbay, Hasan Tanrıverdi, İrfan Vurucu, Kenan Özcan, Özlem Göktaş.

Denetleme Kurulu, Bülent Şener, İsmail Önder, Levent Ocak.

Disiplin Kurulu, Abuzer Bozat, Medine Ünlü, Mehmet Yaşar Durmuş. Üst Kurul Delegeleri, Hasan Aytemir, İskender Tanrıverdi, Selim Kürkoğlu.

Kaynak: ANKA / Yerel
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
Sinan Engin, Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin

Süper Lig devinin yıldızına ateş püskürdü: Sen kimsin
Liverpool'un hedefi Wilfried Singo! Tarihi bonservisi gözden çıkardılar

Galatasaraylı yıldızı gözüne kestirdi! 56 milyonluk tarihi teklif
Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza öyle böyle değil

Muşta ve elektroşok cihazı taşırken yakalandı! Yediği ceza ateş pahası
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
Milyonları gözden çıkardılar! Arda Güler için çılgın teklif

Milyonları gözden çıkardılar! Arda için çılgın teklif
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı

Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Kenan İmirzalıoğlu, estetik iddialarına en sonunda patladı

Hakkındaki iddialara en sonunda patladı: Maşallah diyeceklerine...
5 gollü destansı maç! 90+6'da gelen golle play-off biletini ceplerine koydular

90+6'da gelen golle play-off biletini ceplerine koydular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.