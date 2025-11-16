Prof. Dr. Kenan Özcan, ADD Adıyaman Şubesi Başkanlığı'na Seçildi

(ADIYAMAN) - Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Adıyaman Şubesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Kenan Özcan seçildi.

ADD Adıyaman Şubesi'nin Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Üst Kurul delegeleri seçimi yapıldı. Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin oylarıyla Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Özcan, ADD Adıyaman Şube Başkanlığı'na getirildi.

Seçimin ardından ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Prof. Dr. Özcan, depremden sonra ilk seçiminin önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"17 yıldır Adıyaman'da çalışıyoruz, Adıyaman'a hizmet ediyoruz. Eğitim öğretim faaliyetlerinin dışında sivil toplum örgütlerinde de zaman zaman görev aldım. Bugün Atatürkçü Düşünce Derneği seçimleri yapıldı, depremden sonraki ilk seçimimiz. Bu seçimin sonucuyla birlikte derneğimizi ayağa kaldıracağız. Başkan olarak hedeflerimiz; öncelikle derneğin kurumsal kimliğini güçlendirmek, mekan sorununu çözmek, Atatürkçü düşünce etrafında özellikle gençlerin bir araya gelmesini sağlamak, burs çalışmaları yürütmek ve üyelerimizle birlikte derneği yeniden aktif hale getirmektir. ADD'nin Adıyaman'da yeniden canlanmasının hem kentimize hem ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Seçim sonrası kurul üyeliklerinde şu isimler yer aldı:

Yönetim Kurulu, Abdurrahman Akçal, Doğan Akgün, Hasan Balıbay, Hasan Tanrıverdi, İrfan Vurucu, Kenan Özcan, Özlem Göktaş.

Denetleme Kurulu, Bülent Şener, İsmail Önder, Levent Ocak.

Disiplin Kurulu, Abuzer Bozat, Medine Ünlü, Mehmet Yaşar Durmuş. Üst Kurul Delegeleri, Hasan Aytemir, İskender Tanrıverdi, Selim Kürkoğlu.