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Polisten dolandırıcılara karşı broşürlü uyarı

İhlas Haber Ajansı - Bülent Şakir Okunakol - Yerel
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Polisten dolandırıcılara karşı broşürlü uyarı Dolandırıcılığa karşı hazırlanan broşürler cami çıkışında vatandaşlara dağıtıldı Burdur'un Gölhisar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olması muhtemel dolandırıcılık olaylarına karşın vatandaşları bilgilendirdi.

Polisten dolandırıcılara karşı broşürlü uyarı

Dolandırıcılığa karşı hazırlanan broşürler cami çıkışında vatandaşlara dağıtıldı

BURDUR - Burdur'un Gölhisar ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olması muhtemel dolandırıcılık olaylarına karşın vatandaşları bilgilendirdi.

Gölhisar Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dolandırıcılığa karşı hazırlanan broşürler cami çıkışında vatandaşlara dağıtıldı. Gölhisar merkezde üç ekip halinde yapılan bilgilendirme ve broşür dağıtım çalışmasında aynı zamanda vatandaşlar telefon dolandırıcılığı başta olmak üzere benzeri faaliyetler hakkında bilgilendirdiler. Mobil bankacılık kullanırken, şüpheli gelen telefon aramalarından, araç içlerinde bırakılan kıymetli eşyalardan, araç alım ve satımı yapılırken meydana gelebilecek olumsuzluklar, hediye mesajları ile yapılan dolandırıcılık konularının ağırlıklı olarak işlendiği broşürler tüm vatandaşlara tek tek dağıtıldı.

Gölhisar İlçesi Merkezcamii, Çeşme Çarşı Camii ve Armutlu Çarşı Camii çıkışında yapılan bilgilendirmeden vatandaşlarda duydukları memnuniyeti ifade ettiler.

Polisten dolandırıcılara karşı broşürlü uyarı

Polisten dolandırıcılara karşı broşürlü uyarı

Polisten dolandırıcılara karşı broşürlü uyarı

Polisten dolandırıcılara karşı broşürlü uyarı

Polisten dolandırıcılara karşı broşürlü uyarı

Polisten dolandırıcılara karşı broşürlü uyarı

İhlas Haber Ajansı / Bülent Şakir Okunakol - Yerel

3. Sayfa, Yerel, Haberler

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