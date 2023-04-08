Üye Girişi
Haberi Paylaş
Polis teşkilatının kuruluşunun 178. Yıl dönümü

Polis teşkilatının kuruluşunun 178. Yıl dönümü

Yerel Haberler

i Şerif okundu.

i Şerif okundu.

Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 178. yıl dönümü dolayısıyla Gölyaka Merkez Camiinde görevleri başında şehit düşen teşkilat mensupları ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okundu, okunan Hatmi Şeriflerin duası yapıldı.

Mevlid-i Şerife Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Yakup Demircan "Kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, milletimizin huzuru ve güvenliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Türk Polis Teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftası'nı kutluyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yakup Demircan Gölyaka Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title