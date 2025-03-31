Özel: Adil Karaismailoğlu'nu İBB'ye kayyum yapmaya çalıştılar ama olmadı

Özel bu ismi ilk kez açıkladı: İBB'ye kayyum atamak istiyorlar
Fransa'da aşırı sağcı Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamıştı, siyasetten men edildi
Trump, İran'ı açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım

Bir ülkeyi açık açık tehdit etti: Ya imzalarsınız ya da bombalarım
Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri: Sen bilmez misin devrimciler korkmaz

Volkan Konak'ın sahnedeki son sözleri ortaya çıktı

Polis Memurundan 150 Kırsal Çocuğa Bayram Harçlığı Desteği

Polis Memurundan 150 Kırsal Çocuğa Bayram Harçlığı Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla 150 köy çocuğuna bayram harçlığı gönderdi. Şahin, 'Çocuklarımızın bayramı daha mutlu geçirmesi için küçük bir katkı sunmak istedik' dedi.

Ankara'da görev yapan polis memuru Mustafa Şahin, 150 köy çocuğuna bayram harçlığı gönderdi.

Ankara'da faaliyet gösteren "İyilik Ailesi Platformu'nun kurucusu, polis memuru Mustafa Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Şahin, 150 köy çocuğuna bayram harçlığı göndererek onların yüzünü güldürdü. Özellikle kırsal kesimdeki çocuklara gönderilen harçlıklar, platformun gönüllü üyeleri tarafından dağıtıldı. Şahin'in öncülük ettiği platform, toplumda büyük takdir toplarken, köy çocukları ve aileleri bu anlamlı destek için teşekkürlerini iletti. Yardım faaliyetleriyle tanınan Mustafa Şahin, dayanışma ve paylaşmanın önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımızın bayramı daha mutlu geçirmesi için küçük bir katkı sunmak istedik. Onların sevinci, bizim en büyük mutluluğumuz" dedi.

Harçlığını alan çocuklardan Taha Demir, "Bayram harçlığımızı aldık. Allah senden razı olsun Mustafa abi bizleri çok mutlu ettin" şeklinde konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.