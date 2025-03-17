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Polis ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Polis ekipleri öğrencileri bilgilendirdi
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Asayiş ve güvenin sağlanması noktasında titiz çalışmalar yürüten Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri bilgilendirmek ve suça sürüklenmelerinin önüne geçmek amacıyla da eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Asayiş ve güvenin sağlanması noktasında titiz çalışmalar yürüten Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri bilgilendirmek ve suça sürüklenmelerinin önüne geçmek amacıyla da eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede ekipler Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi konferans salonunda 10-11-12. sınıf öğrencilerine yönelik meslek eğitim düzenlendi. Eğitimlerde kişisel güvenlik kuralları, 112 ve Acil Çağrı hattının etkin kullanımı, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yapıldı. Polislik mesleği, mesleğin zorlukları, polis olmanın aşamaları konusunda da öğrencilere bilgiler veren ve meslek tanıtımı yapan ekipler, öğrencilerin sorularına da yanıt verdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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