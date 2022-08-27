Pazarkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilerin dönüş çilesi

EDİRNE Türkiye'de yıllık izinlerini geçiren gurbetçiler, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğunda Pazarkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Anavatan Türkiye'de yaz tatillerini ve yıllık izinlerini sevdikleriyle birlikte geçiren gurbetçiler, tatillerinin sona ermesinin ardından yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğu sürüyor. Edirne'den Avrupa'ya açılan Pazarkule, Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapılarında büyük araç yoğunluğu yaşanıyor. Yaşadıkları ülkelere dönmek üzere Edirne'den Yunanistan açılan Pazarkule Sınır Kapısı üzerinden yola çıkan gurbetçiler uzun araç kuyrukları oluşturdu. Gümrüklerde sıranın kendilerine gelmesini bekleyen gurbetçiler, yetkililerin sınır kapılarında bekleyişlerinin en aza indirilmesi için çözüm bulmasını istiyor.

Memleketi Yozgat'ta ve Türkiye'nin farklı kentlerinde tatilini yaptıktan sonra yaşadığı ülke olan Fransa'nın Paris şehrine dönüş yapan gurbetçi vatandaşlardan Mehmet Durmaz, ilk önce Kapıkule Sınır Kapısı'na gittiğini ve çok yoğun olduğundan dolayı geri dönerek Pazarkule Sınır Kapısı'na geldiğini belirterek, "Kapıkule aşırı yoğun olduğundan dolayı Pazarkule istikametine geldik. Şuan burada da yoğunluk var. Aşağı yukarı şuan önümüzde 2 kilometre daha kuyruk vardır" dedi.

Avusturya'nın İnnsbruck kentine doğru yolla çıkan ve Pazarkule gümrüğüne ulaşmak için yolda sıra bekleyen gurbetçi vatandaş Mehmet Çimen de yetkililerin bu soruna çözüm bulması gerektiğini vurgulayarak, "Buradan yetkililerimize seslenmek istiyorum. Her sene bütün gümrüklerde sürekli aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Bu çektiğimiz çileye artık bir son verilmesini istiyorum. Gelişimizde de dönüşümüzde de çocuklarımızla ve ailelerimizle birlikte çok sıkıntı yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Kırşehir'de yıllık izninin geçiren Murat Kök, Almanya'nın Mosbach kentine gitmek için dönüş yolunda olduğunu ifade ederek, "Her sene memleketimize sevinçle geliyoruz. Gelirken bir çile, dönerken ayrı bir çile çekiyoruz. Yetkililerin bu duruma bir çare bulmasını istiyoruz. Şuanda kuyrukta bekliyoruz burada ne tuvalet ne de herhangi bir tesis var, burada hiçbir şey yok. Yetkililere sesleniyorum bu insanların tatili kabusa dönüşmemesi için bir çare bulsunlar" ifadelerini kullandı.

Memleketi Konya'da akrabalarıyla yaz tatilini geçiren Saadettin Özparlak ise, Fransa'ya Yunanistan üzerinden gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'nı tercih ettiğini belirtti. Yetkililerden yardım beklediklerin söyleyen Özparlak, diğer sınır kapılarının da çok yoğun olduğunu ve bu durumun araçlarıyla ülkeden ayrılan gurbetçiler için büyük bir sorun haline geldiğini ifade etti.