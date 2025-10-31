Patnos'ta Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Değirmendüzü köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında genç sürücü Murat Kaya hayatını kaybetti.

Hasandolu köyü nüfusuna kayıtlı olan Kaya'nın vefat haberi, ilçede ve çevre köylerde büyük üzüntüye neden oldu.

Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AĞRI