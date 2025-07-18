Patnos'ta Taşımalı Eğitim Projesi Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'nın taşımalı eğitim uygulaması kapsamında Patnos'ta 13 araçla öğrenci taşıma hizmeti sunulacak.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği kapsamında özel eğitim öğrencilerine yönelik taşıma hizmeti sağlanacak. Bu kapsamda, taşımalı eğitim sistemine dahil edilen özel öğrenciler, 13 araçla 184 iş günü boyunca taşıma merkezi okullara ulaştırılacak.

Proje kapsamında belirlenen güzergahlardan hareket edecek araçlarla öğrencilerin eğitim gördükleri okullara güvenli ve düzenli şekilde ulaşmaları hedefleniyor. Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülecek taşıma hizmetinin, eğitimde fırsat eşitliği ve erişilebilirlik açısından önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Uygulama ile hem öğrencilerin eğitime kesintisiz devam etmesi sağlanacak hem de ailelerin ulaşım konusunda yaşadığı zorluklar en aza indirilecek - AĞRI