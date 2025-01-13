Park Halindeki Tıra Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü, Sürücü Ağır Yaralandı

Park halindeki tıra çarpıp hurdaya döndü

Araç sürücüsü ağır yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da emniyet şeridinde duran tıra arkadan çarpan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Susuz köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.K., idaresindeki 18 ABC 833 plakalı tır sürücüsü tarafından emniyet şeridine park edildi. Bu sırada 20 ALH 820 plakalı otomobili ile aracı geç fark eden R.K., tıra arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Yaralanan sürçü çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.