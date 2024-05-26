Paris'te Şanzelize Caddesi'nde 4 Bin Kişilik Piknik Düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde yaklaşık 4 bin kişilik piknik düzenlendi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde piknik etkinliği düzenlendi. Cadde üzerine kırmızı beyaz örtü serilirken, etkinliğe yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Herkese açık ve ücretsiz olan etkinliğe 273 bin kişi başvururken, 21 Mayıs'ta yapılan kura ile pikniğe katılmaya hak kazananların rastgele seçildiği aktarıldı. Etkinlik alanına 8 mutfak kurulurken, katılımcılar piknikte güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı. - PARİS