Paris'te Şanzelize Caddesi'nde 4 Bin Kişilik Piknik Düzenlendi
Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde yaklaşık 4 bin kişilik piknik etkinliği düzenlendi. Cadde üzerine kırmızı beyaz örtü serilirken, etkinliğe 273 bin kişi başvurdu ve 21 Mayıs'ta yapılan kura ile pikniğe katılmaya hak kazananlar rastgele seçildi. Etkinlik alanında 8 mutfak kuruldu ve katılımcılar güneşli havanın tadını çıkardı.
Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde yaklaşık 4 bin kişilik piknik düzenlendi.
Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Şanzelize Caddesi'nde piknik etkinliği düzenlendi. Cadde üzerine kırmızı beyaz örtü serilirken, etkinliğe yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Herkese açık ve ücretsiz olan etkinliğe 273 bin kişi başvururken, 21 Mayıs'ta yapılan kura ile pikniğe katılmaya hak kazananların rastgele seçildiği aktarıldı. Etkinlik alanına 8 mutfak kurulurken, katılımcılar piknikte güneşli havanın tadını doyasıya çıkardı. - PARİS