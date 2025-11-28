Papa 14. Leo İstanbul'da Temaslarda Bulundu

Papa 14. Leo, bugün Şişli'de bulunan Bomonti Fransız Fakirhanesine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Vatikan İstanbul Temsilciliği konutuna geçti. Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri katılmak üzere Atatürk Havalimanına hareket eden Papa 14. Leon, buradan helikopter ile İznik'e gidecek.

Papa 14. Leo'nun İstanbul temasları sürüyor. Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali'deki ayine katılan Papa, buradaki programının bitmesinin ardından Bomonti Fransız Fakirhanesi'ne geçti. Papa fakirhanede kalanlarla görüştü ve mesajını okudu. Papa daha sonra Vatikan İstanbul Temsilciliği konutuna geçti. Bir süre konutta kalan Papa 14. Leo, daha sonra Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri katılmak üzere Atatürk Havalimanına hareket etti. Papa 14. Leon, buradan helikopter ile İznik'e gidecek. - İSTANBUL