Pakistan'da İsrail Müdahalesine Tepki Gösterileri

Pakistan genelinde düzenlenen protestolarda İsrail güçlerinin Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı müdahaleye tepki gösterildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım malzemeleri götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı müdahaleler dünya genelinde tepkiyle karşılandı. Çarşamba akşamı başlayan müdahalelerin ardından Türkiye ve Avrupa ülkelerinde başlayan İsrail aleyhinde protestoların bir yenisi bugün Pakistan'da gerçekleştirildi. Başkent İslamabad başta olmak üzere Karaçi ve Peşaver gibi büyük şehirlerde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı. Protestocular, Gazze'ye yardım götüren filoya yapılan müdahaleyi kınadı. Siyasi parti üyelerinin de katıldığı gösterilerde Filistin bayrakları dalgalanırken, İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Göstericiler, filoda bulunan ve İsrail tarafından gözaltına alınan Pakistanlı aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını talep ederek, hükümete İsrail'e karşı somut adımlar atılması çağrısı yaptı. Gösterilerde Donald Trump'ın aracılık ettiği "sözde" barış anlaşmasını reddettiklerini belirten protestocular, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kaldırılması için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

"İsrail, açık bir terör eylemi gerçekleştirdi"

Karaçi'deki gösteride konuşma yapan Cemaati İslami lideri Monem Zafar, İsrail güçlerinin geçen gece açık bir terör eylemi gerçekleştirdiğini ve Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistleri gözaltına aldığını ifade etti. İsrail'in eylemlerine sessiz kalanları eleştiren Zafar, Filistinlilerin hayatı pahasına ABD ile artan ilişkiler konusunda uyarılarda bulundu. Monem Zafar, filonun Gazze halkı için yiyecek ve ilaç taşıdığını vurguladı. - İSLAMABAD