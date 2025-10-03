Haberler

Pakistan'da İsrail Müdahalesine Tepki Gösterileri

Pakistan'da İsrail Müdahalesine Tepki Gösterileri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan genelinde düzenlenen protestolarda, Küresel Sumud Filosu'na yapılan İsrail müdahalelerine karşı binlerce kişi toplandı. Protestocular, gözaltındaki aktivistlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye uygulanan ablukanın kaldırılması çağrısında bulundu.

Pakistan genelinde düzenlenen protestolarda İsrail güçlerinin Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı müdahaleye tepki gösterildi.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım malzemeleri götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yaptığı müdahaleler dünya genelinde tepkiyle karşılandı. Çarşamba akşamı başlayan müdahalelerin ardından Türkiye ve Avrupa ülkelerinde başlayan İsrail aleyhinde protestoların bir yenisi bugün Pakistan'da gerçekleştirildi. Başkent İslamabad başta olmak üzere Karaçi ve Peşaver gibi büyük şehirlerde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı. Protestocular, Gazze'ye yardım götüren filoya yapılan müdahaleyi kınadı. Siyasi parti üyelerinin de katıldığı gösterilerde Filistin bayrakları dalgalanırken, İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Göstericiler, filoda bulunan ve İsrail tarafından gözaltına alınan Pakistanlı aktivistlerin derhal serbest bırakılmasını talep ederek, hükümete İsrail'e karşı somut adımlar atılması çağrısı yaptı. Gösterilerde Donald Trump'ın aracılık ettiği "sözde" barış anlaşmasını reddettiklerini belirten protestocular, Gazze Şeridi'ne uygulanan ablukanın kaldırılması için acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

"İsrail, açık bir terör eylemi gerçekleştirdi"

Karaçi'deki gösteride konuşma yapan Cemaati İslami lideri Monem Zafar, İsrail güçlerinin geçen gece açık bir terör eylemi gerçekleştirdiğini ve Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistleri gözaltına aldığını ifade etti. İsrail'in eylemlerine sessiz kalanları eleştiren Zafar, Filistinlilerin hayatı pahasına ABD ile artan ilişkiler konusunda uyarılarda bulundu. Monem Zafar, filonun Gazze halkı için yiyecek ve ilaç taşıdığını vurguladı. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
Muğla'da sel! Yollar ve dükkanları su bastı, vatandaşlar botlarla tahliye ediliyor

Şehir sular altında! Vatandaşlar botlarla tahliye ediliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elbise ile görüldü, pijama ile bulundu! Güllü'nün ölümünde çelişkili detay

Ölümünde şok İddia: Elbiseyle görüldü, pijamayla bulundu
310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu

310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.