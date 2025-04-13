Özel Bireyler Polis Haftası'nı Kutlamak İçin Emniyet Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Alaca ilçesinde özel bireyler, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret ederek Polis Haftası'nı kutladı.

Alaca Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Alaca İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı ve ilçede görev yapan polis memurlarını ziyaret etti. Okul yöneticileri ve öğretmelerin eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, hazırladıkları çiçek ve hediyeleri emniyet mensuplarına takdim etti.

Renkli görüntülere sahne olan ziyaret, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu. - KASTAMONU