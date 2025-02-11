Özel Bireyler, Emniyet Müdürü ile Keyifli Anlar Geçirdi

Kütahya Özel Eğitim ve Down Sendromlular Derneği Başkanı Mestan Koca, özel bireyler ve aileleriyle birlikte İl Emniyet Müdürü Osman Elbir'i ziyaret etti.

Toplum Destekli Polisler, Yunus Polisler ve Trafik ekipleri tarafından karşılanan özel bireyler, polis araçlarına binerek keyifli anlar yaşadı. Emniyet Müdürü Osman Elbir, makamında ağırladığı misafirlerine emniyet teşkilatının kapılarının her zaman açık olduğunu belirterek, sıcak ve samimi anların yaşandığı bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretin sonunda özel bireyler ve aileleri, misafirperverlikleri için Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti. - KÜTAHYA