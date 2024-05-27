Otizmli Çocuklara Hobi Günü Düzenlendi

Otizmli çocuklara farklı ve eğlenceli bir gün yaşatmak isteyen Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, Çanakkale Özgün Bireyler Otizm Derneği'ndeki çocuklara hobi günü düzenledi. Otizmli çocukların yanı sıra ailelerinin ve çevrede bulunan diğer miniklerin de katıldığı etkinlikte otizmliler, üniversitelilerle dans edip eğlendi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı öğrencileri, İpek Arslan, Asude Nur Bal, Emel Uğur ve Eren Çelebi Baran sosyal sorumluluk dersi kapsamında otizmlilere hobi etkinlikleri günü düzenledi. Otizmli çocukların nelerden hoşlandığını, yeteneklerini ve mutluluklarını ön plana çıkarmayı hedefleyen öğrenciler, otizmlilere ve ailelerine eğlence dolu bir gün yaşatmayı hedefledi. Sosyal sorumluluk projesine; Çanakkale Özgün Bireyler Otizm Derneği'ndeki 15 otizmli çocuk ve çocukların ailelerinin yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Hazır, ÇOMÜ Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Tanju Güdük, öğretim elemanları, halkla ilişkiler öğrencileri ve çevredeki diğer çocuklar katıldı.

Hazırlanan hobi masalarında müzik eşliğinde çeşitli etkinlikler yapan katılımcı çocuklara, halkla ilişkiler öğrencileri eşlik etti. Minik kil heykelleri boyayan çocuklar; kendileri için hazırlanan saksılara tohum ekti, toprağa dokundu. Hazırlanan boncuk ve iplerle; çocukların, kendileri ve sevdikleri için takı ve anahtarlık yaptığı projede, üniversiteliler çocuklara müzik aletlerini uygulamalı tanıttı. İkramlarla ve etkinliklerle çocuklara eğlenceli saatler geçirmeyi amaçlayan 'Hobilere Engelsiz Dokunuş' sosyal sorumluluk projesi, danslarla tamamlandı.

Projeyi gerçekleştiren öğrenciler; Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Harun Hazır ve Çanakkale Özgün Bireyler Otizm Derneği Başkanı Sevimay Çanlıoğlu'na teşekkür belgesi takdim etti. - ÇANAKKALE