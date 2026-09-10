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Osmaniye İl Genel Meclis Başkanlığı'nı bağımsız Ahmet Cavit kazandı

Osmaniye İl Genel Meclis Başkanlığı'nı bağımsız Ahmet Cavit kazandı
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Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimlerini AK Parti'den istifa eden bağımsız aday Ahmet Cavit kazandı.

Haber: Erhan ÖZMEN

?(OSMANİYE) - Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanlığı seçimlerini AK Parti'den istifa eden bağımsız aday Ahmet Cavit kazandı.

Osmaniye İl Genel Meclisi'nin 1 Nisan 2026'da gerçekleştirdiği ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet Ali Gizlice'nin 13 oyla zaferle çıktığı başkanlık seçimine karşı CHP'li meclis üyesi Mehmet Amanvermez dava açmıştı. Amanvermez davasında, seçimlerde gizlilik kurallarının ihlal edildiğini savunmuştu. Mahkeme, dava kapsamında yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Mahkeme kararının ardından gözlerin çevrildiği İl Genel Meclisi, yasal süresi içinde yeniden sandık başına gitti..

?YENİLENEN SEÇİMDE DENGELER DEĞİŞTİ

?Seçimlerde bağımsız aday Ahmet Cavit 13 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Mehmetali Gizlice 10 oy aldı. İki oy geçersiz sayıldı. Bu sonuçla Osmaniye İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Cavit oldu.

Kaynak: ANKA
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