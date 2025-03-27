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Osmaniye'de VIP Araçta Göçmen Kaçakçılığı Yakalandı

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Osmaniye'de polis, durdurduğu VIP aracın gizli bölmesinde saklanan bir düzensiz göçmeni yakaladı. Araç sürücüsü göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

Osmaniye'de VIP araçla göçmen kaçakcılığı

OSMANİYE - Osmaniye'de polis ekiplerince durdurulan VIP aracın gizli bölmesinde saklanan kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede, şüphe üzerine durdurulan VIP araçta koltuklar arasına yapılmış gizli bölmede, illegal yollarla ülkeye giriş yapan 1 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenleri batı illerine götüren araç sürücüsü Serdar Ö., göçmen kaçakçılığı suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Yakalanan kaçak göçmen ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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