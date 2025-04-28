Osmaniye'de Tıra Arkadan Çarpan Hafif Ticari Araçta 4 Yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'de hafif ticari araç tıra arkadan çarptı: 4 yaralı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ticari aracın tıra arkadan çarpması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Düziçi ilçesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fırat Ş. idaresindeki 21 AFA 658 hafif ticari araç, aynı yönde bulunan Ahmet G. İdaresindeki 79 ACE 354 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaşanan kaza sonrası Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.