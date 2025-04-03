Osmaniye'de Seyir Halindeyken Otomobil Yandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan dumanın ardından alev aldı. Sürücü, yangını fark ederek aracı yol kenarına çekti ve itfaiyeden yardım istedi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Osmaniye'de seyir halindeki otomobil yandı
OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Düziçi ilçesi Atalan Beldesinde meydana geldi. Osman D. idaresindeki 01 EIE 89 plakalı otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Yangını fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERDEN İSLAH - Yerel