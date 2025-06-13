Osmaniye'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı

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Osmaniye'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis soruşturma başlattı.

Osmaniye'de hafif ticari araca çarpan motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı

OSMANİYE - Osmaniye'de ticari araçla motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Çiftlik Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali K. idaresindeki 80 AAD 521 plakalı hafif ticari araç ile Adem Ş. idaresindeki 80 AGN 129 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MÜSLÜM BALKO - Yerel
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