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Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

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Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil takla atarak yol kenarına savruldu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'de kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarına savruldu, kazada şoför yaralandı.

Kaza, Düziçi İlçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mesut C. yönetimindeki 80 DT 558 plakalı FORD marka otomobil seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü Mesut C. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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