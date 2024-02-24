Osmaniye'de Berat Kandili Depremzedeler İçin Dua Edildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Berat Kandili dualarla idrak edildi. Depremde hayatını kaybedenler için dua edildi ve kandil simidi dağıtıldı.
'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Berat Kandili dualarla idrak edildi.
Osmaniye'de düzenlenen program 6 Şubat depreminde minaresi yıkılan Alibeyli Camii'nde gerçekleşti. Akşam saatlerinde camiyi doldurmaya başlayan Osmaniyeliler depremde hayatını kaybedenler ve tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua etti.
Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programın sonunda Osmaniye İl Müftü Yardımcısı Alaaddin Hançer 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için dua etti.
Program sonrasında sivil toplum kuruluşları tarafından kandil simidi ve tatlı dağıtıldı. - OSMANİYE