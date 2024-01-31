Ortaca Kaymakamı Başkanlığında Okullarda Alınması Gereken Tedbirler Görüşüldü
Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş başkanlığında gerçekleşen toplantıda, 2. Dönem eğitim öğretim öncesi okullarda alınması gereken tedbirler ve çocukların güvenli bir şekilde okula gitmeleri konuları ele alındı.
Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş başkanlığında okullarda alınması gereken tedbirler görüşüldü.
İlk ve orta dereceli okullarda 2. Dönem eğitim öğretim 5 Şubat tarihinde başlıyor. Okullarda eğitim öğretime başlamadan önce alınacak tedbirler ile ilgili olarak Ortaca Kaymakamlığı'nda toplantı düzenlendi.
5 Şubat tarihinde başlayacak olan 2. Dönem eğitim öğretim öncesi alınacak tedbirler ile ilgili Ortaca Kaymakamlığı'nda toplantı düzenlendi. Ortaca Kaymakamı Kenan Aktaş başkanlığında gerçekleşen toplantıya ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Toplantıda eğitim öğretimin devam ettiği süre boyunca çocukların evlerinden okullarına güvenli bir şekilde gidip gelmeleri ve okullarda alınacak tedbirler ile ilgili konular görüşüldü. - MUĞLA