Ortaca'da Hastalıktan Ari İşletmeler için Bilgilendirme Toplantısı

Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı birimi, Ortaca'da bulunan Hastalıktan Ari işletmeler için 2024 yılında yapılacak tuberkulin testleri ve alınacak kan numuneleri ile ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, Hastalıktan Ari işletme yönergesinde yapılan değişiklikler ve işletmelerin sağlığını korumak adına izlenecek tüm adımlar detaylı bir şekilde ele alındı. Ortaca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Siz de işletmenizin arilik durumunu korumak için gerekli adımları öğrenmek ve hayvan sağlığıyla ilgili en güncel bilgilere ulaşmak için bizi takip edin" denildi. - MUĞLA