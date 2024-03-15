Üye Girişi
Haberler

Oktay Yerdelen'in cenazesi dualarla uğurlandı

Güncelleme:

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama eski çalışanlarından Oktay Yerdelen'in cenazesi Erzurum'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama eski çalışanlarından Oktay Yerdelen son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Uzun yıllar Erzurum'da Türkiye Gazetesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan Oktay Yerdelen bir süredir devam eden rahatsızlığına yenik düşerek vefat etti.

Erzurum'da buz sporları ve izcilik faaliyetlerinde de aktif olarak yer alan Oktay Yerdelen'in cenazesi bugün Cuma namazının ardından Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına İhlas Pazarlama Bölge müdürü Hurşit Şen, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez, spor kulüplerinin temsilcileri ve yakınları katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye Gazetesi Erzurum Medya Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sami Üstün kimdir? CHP Hatay Arsuz Belediye Başkan Adayı Sami Üstün kaç yaşında, nereli? Uğur Tepe kimdir? CHP Eskişehir Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Uğur Tepe kaç yaşında, nereli? Hasan Maraz kimdir? Memleket Partisi Samsun Atakum Belediye Başkan Adayı Hasan Maraz kaç yaşında, nereli? Arif Işık kimdir? Yeniden Refah Partisi Düzce - Akçoka Belediye Başkan adayı Arif Işık kaç yaşında, nereli? Ferat Aktan kimdir? AK Parti Mersin- Aydıncık Belediye Başkan adayı Ferat Aktan kaç yaşında, nereli? Hüseyin Aksoy kimdir? CHP Hatay Antakya Belediye Başkan Adayı Hüseyin Aksoy kaç yaşında, nereli? Safiye Kesgin kimdir? CHP Eskişehir Sarıcakaya Belediye Başkan Adayı Safiye Kesgin kaç yaşında, nereli? Semih Yıldırım kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Yenişehir Belediye Başkan adayı Semih Yıldırım kaç yaşında, nereli? Cengiz Bölek kimdir? Memleket Partisi Ordu Korgan Belediye Başkan Adayı Cengiz Bölek kaç yaşında, nereli? Kenan Peker kimdir? AK Parti Mersin- Yenişehir Belediye Başkan adayı Kenan Peker kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Sur Belediye Başkan adayı Mehmet Erdem kaç yaşında, nereli? Servet Mutlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Silvan Belediye Başkan adayı Servet Mutlu kaç yaşında, nereli? Erol Mengüç kimdir? CHP Hatay Altınözü Belediye Başkan Adayı Erol Mengüç kaç yaşında, nereli? Servet Mutlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Lice Belediye Başkan adayı Servet Mutlu kaç yaşında, nereli? Kazım Kurt kimdir? CHP Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkan Adayı Kazım Kurt kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title