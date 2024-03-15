Oktay Yerdelen'in cenazesi dualarla uğurlandı

Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama eski çalışanlarından Oktay Yerdelen son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Uzun yıllar Erzurum'da Türkiye Gazetesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan Oktay Yerdelen bir süredir devam eden rahatsızlığına yenik düşerek vefat etti.

Erzurum'da buz sporları ve izcilik faaliyetlerinde de aktif olarak yer alan Oktay Yerdelen'in cenazesi bugün Cuma namazının ardından Narmanlı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Abdurrahman Gazi mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına İhlas Pazarlama Bölge müdürü Hurşit Şen, İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez, spor kulüplerinin temsilcileri ve yakınları katıldı. - ERZURUM