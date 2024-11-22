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Öğrencilerden Anlamlı Ziyaret: İsmail Değirmenci'nin Mezarı Ziyaret Edildi

Öğrencilerden Anlamlı Ziyaret: İsmail Değirmenci'nin Mezarı Ziyaret Edildi
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesindeki Atatürk İlkokulu öğrencileri, Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde vefat eden Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci'nin mezarını ziyaret etti. Duygulu anların yaşandığı ziyarette okul müdürü gözyaşlarını tutamadı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri "Öğretmenler Günü" etkinlikleri çerçevesinde geçen yıl vefat eden Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci'nin mezarını ziyaret etti.

Okul Müdürü Pelin Solak, Özel Eğitim Öğretmeni Hafize Zeybek Ağdacı, Sınıf Öğretmeni Cavit Özçil ve bir gurup öğrenci "Öğretmenler Günü" etkinlikleri çerçevesinde 2023 yılı Şubat ayında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden Müdür Yardımcısı İsmail Değirmenci'nin kabri başında dua ettiler. Duygulu anların yaşandığı mezar ziyaretinde Müdür Pelin Solak gözyaşlarına hakim olamadı.

43 yıllık eğitimci İsmail Değirmenci, 9 Şubat 2023 tarihinde geçirdiği beyin kanaması sonucu 63 yaşında hayatını kaybetmişti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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