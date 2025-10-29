Haberler

Öğrenciler Fidan Dikti, Yeşil Vatan Bilinci Aşılandı

Güncelleme:
Kars'ın Susuz ilçesindeki 100. Yıl İlkokulu öğrencileri, 'Birlikte Yeşerelim Projesi' kapsamında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler, toprakla buluşturdukları 420 fidanı can suyuyla buluşturdu.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Kayadibi Köyü 100. Yıl İlkokulu öğrencileri, okul bahçesinde toprakla buluşturdukları fidanlara ilk can suyunu verdi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği tarafından yürütülen "Birlikte Yeşerelim Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliklerde, okul bahçelerine sarıçam, dişbudak, huş ve leylak türlerinde toplam 420 fidan dikildi. Minik elleriyle fidanları toprakla buluşturan öğrenciler fidanlara can suyunu verdi.

Etkinliğe Susuz Kaymakamı Muhammed Emin Tutal da katılarak, öğrencilerle birlikte fidan dikti. Kaymakam Tutal'a İlçe Jandarma Komutanı Nazif Özkan Özer, İlçe Emniyet Amiri Ali Şimşek, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Tolga Özcan, öğretmen Meryem Korkmaz ve Rehyan Kaya ile Kayadibi Köyü Muhtarı Ulaş Çakas da eşlik etti.

Program kapsamında ayrıca, öğrencilerin merak ettiği zırhlı polis aracı da tanıtıldı. Araç içini gezen öğrenciler, telsizle "Öğretmenim seni çok seviyoruz" anonsu yaparak siren çaldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Kaymakam Muhammed Emin Tutal yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Burada bizler tabii ki vatanımızın önemini çocuklarımıza aşılarken aynı zamanda yeşil vatanın da ne demek olduğunu, burada ağaçların, fidanlarımızın ne kadar önemli bir hale geldiğini çocuklarımıza aşılamak, bu bilinci öğretmek, bizim ilk hedefimiz budur. Tabii her yaz orman yangınlarıyla uğraşan bir ülkeyiz maalesef. O yüzden fidanlarımızı özellikle gençlerimize bu tür etkinlikler yaparak okullarımızda dikmemiz gerçekten bizler için bir önem sarf ediyor. İnşallah her türlü afetlerden Allah milletimizi korusun. Ancak orman yangınları bilincini özellikle 11 Kasım etkinliği de yaklaşırken çocuklarımıza aşılamak, bu amaçla filan dikim etkinlikleri düzenlemek bizlerin her daim görevi. Bu kapsamda da bizler Kars İl Emniyet Müdürlüğümüze özellikle teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
