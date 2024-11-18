Üye Girişi
Haberler

Niğde Teknopark, Performans Endeksinde 10 Basamak Yükseldi

Niğde Teknopark, Performans Endeksinde 10 Basamak Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'ne bağlı Niğde Teknopark, 2022 Yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi Sıralamasında 10 basamak birden yükselerek 34. sırayı elde etti. Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, bu başarının bölgenin girişimcilik ekosistemini geliştirdiğini belirtti.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Teknopark, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2022 Yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi Sıralamasında, teknoloji ve inovasyon alanında yaptığı başarılı çalışmalarla 10 basamak birden yükselerek 34. sırayı elde etti.

2022 yılı endeksinde özellikle girişimcilik destekleri, teknoloji transferi faaliyetleri ve üniversite-sanayi iş birliği alanlarındaki başarısıyla öne çıkan Niğde Teknopark, 71 Teknoloji Geliştirme Bölgesi arasında 34'üncü olmayı başardı. 2021 yılı sıralamasında 70 bölge arasında 44'üncü sıradayken 10 basamak yükselen Niğde Teknopark'ın başarısı ile ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü ve Niğde Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Uslu Niğde'nin ve bölgenin girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı sürdüreceklerini söyleyerek; "Üniversitemizin ve Niğde Teknopark'ımızın elde ettiği bu başarı, bölgedeki ar-ge ve girişimcilik ekosisteminin ne kadar geliştiğinin bir göstergesidir. Bu potansiyelimizle Niğde'nin ve bölgemizin girişimcilik ekosistemine katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

MSB'den teğmenlerin başını yiyen törenle ilgili yeni açıklama

 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü
Bebeğini Yenidoğan çetesine kurban veren anneden kan donduran sözler

Bebeğini çeteye kurban veren anneden kan donduran sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

19 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Kova, Aslan burcu yorumu! 19 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ehliyet süresi uzatıldı mı? DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları kim, gözaltına mı alındı? Gelinim Mutfakta Beste kimdir? Beste kaç yaşında, nereli? Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Marlon Teixeira kimdir ve kaç yaşında? Marlon Teixeira nereli? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 19 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! AÖF SINAV TAKVİMİ: AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Masterchef 18 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı, neden soruşturma açıldı? Ebru Eroğlu'na ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.