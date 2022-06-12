Niğde Gazeteciler Cemiyeti, Ahmet Şafak Konserinde Yaşananları Kınadı: "Sorumlulardan Özür Bekliyoruz" - Haberler

ENES CAN ÖZMEN

Niğde Gazeteciler Cemiyeti, MHP Niğde İl Başkanlığı'nın düzenlediği Ahmet Şafak konserinde basın mensuplarına yönelik sözlü taciz ve engellemelere tepki göstererek, "Yapılan organizasyonda Niğde basınına karşı sergilenen tutum, davranış ve söylemleri kınadığımızı, sorumlu veya sorumlulardan özür beklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" açıklamasını yaptı.

MHP Niğde İl Başkanlığı'nın dün akşam Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği Ahmet Şafak konserini görüntülemek isteyen basın mensupları, Ahmet Şafak'ın ekibinde bulunan bazı kişilerin engellemeleri ve sözlü tacizine maruz kaldı. Niğde Gazeteciler Cemiyeti, konserde yaşananları bugün yaptığı yazılı açıklamayla kınadı. Cemiyetten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"MHP Niğde İl Başkanlığı tarafından 11 Haziran 2022 Cumartesi Akşamı Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda Ahmet Şafak konseri düzenlendi.

Konserin başlamasıyla birlikte, amaçları sadece Niğde halkına haber vermek olan ve halkın haber alma özgürlüğü için işini yapan basın mensuplarımızın gerek organizasyon ekibinin ve gerekse Ahmet Şafak'ın ekibinin istenmeyen davranış ve tutumlarına maruz kalmasını, haddini aşan hatta hakaret boyutunda olan söylemlerle engellenmelerine üzülerek şahit olduk.

Yapılan organizasyona kendilerine yer ayrılmamış olmasına rağmen zor şartlar altında canla başla görevini yapmaya çalışan basın mensuplarımız, maalesef bazen kovuldu bazen hakarete uğradı ama görevlerini yapmaktan asla vazgeçmedi.

Eline mikrofonu alıp basınımızın güzide mensupları diye söylemlerde bulunanların ise yaşananlara sessiz kalmasını tam bir samimiyetsizlik olarak kabul ediyoruz. Unutmayınız ki Niğde yerel basını, her zaman halkın haber alma özgürlüğü için tüm zorluklara göğüs germiş ve görevini layıkıyla yapmaya çalışmaktadır. Yapılan organizasyonda Niğde basınına karşı sergilenen tutum, davranış ve söylemleri kınadığımızı, sorumlu veya sorumlulardan özür beklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

ANKA / Yerel