Niğde'de Kocası Tarafından Öldürülen Kadının Cenaze Namazı 16 Yıl Sonra Kılındı

ENES CAN ÖZMEN

Niğde'de eşi tarafından öldürülüp 130 metre derinliğindeki su kuyusuna atılan Serap Başer'in cenaze namazı 16 yıl sonra kılındı. Kuyudan çıkarılan ve Serap Başer'e ait olduğu belirlenen kemikler, Keçikalesi beldesinde toprağa verildi.

Olay, Altunhisar ilçesine bağlı Ulukışla köyünde meydana geldi. 2 çocuk annesi Serap Başer'in ailesi, 30 Eylül 2006'da kayıp ihbarında bulundu. Bir süre çalışma yürüten jandarma ekipleri, Başer'den izine rastlayamadı. Başer kaybolduktan 2 yıl sonra da eşi Ali Başer trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kayıp dosyasını yeniden değerlendiren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli bilgilere ulaşınca Bor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı derinleştirdi. Çiftin çevresindeki herkesi çapraz sorguya alan jandarma dedektifleri, Serap Başer'i tartıştığı eşi Ali Başer'in öldürüldüğünü, cesedini de parçalara ayırıp Leşkırı mevkiindeki tarlasına taşındığını belirledi. Tarlada inceleme yapan ekipler, 130 metre derinliğinde su kuyusu olduğunu tespit etti. İl Özel İdaresi'nden temin edilen sondaj makineleriyle 20 günlük çalışmanın ardından kuyuda 170 kemik parçası ve saç bulundu. Kemikler, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Burada Serap Başer'e ait olduğu tespit edilen kemikler ailesine teslim edildi. Serap Beşer için Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi beldesinde bugün cenaze namazı kılındı ve kemikleri belde mezarlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ: ARŞİV

ANKA / Yerel