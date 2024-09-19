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Nevşehir İl Özel İdaresi'nden Su Arızalarına Hızlı Müdahale

Nevşehir İl Özel İdaresi'nden Su Arızalarına Hızlı Müdahale
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Nevşehir İl Özel İdaresi, köylerde meydana gelen su arızalarına anında müdahale ederek vatandaşın mağduriyetini önlüyor. 153 köyde kesintisiz çalışan ekipler, arızaları hızlı bir şekilde gideriyor.

Nevşehir İl Özel İdaresi, köylerde meydana gelen su arızalarına anında müdahale ederek vatandaşın zor durumda kalmasına engel oluyor.

Nevşehir İl Özel İdaresi, il genelinde bulunan 153 köyde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Köylerde meydana gelen arızalar nedeniyle gelen ihbarları değerlendiren ekipler, vatandaşı mağdur etmemek için gecesini gündüzüne katıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, Köşektaş ve Eski Yaylacık köylerinde meydana gelen arızalara anında müdahale etti. Eski Yaylacık köyünde tıkanan menfez de ekiplerin çabası sonucu açıldı. Öte yandan Sarılar ve Yüksekli köylerinde meydana gelen su arızaları da giderilerek vatandaşın susuz kalması önlendi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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