Nemrut Dağı'nda Güneşin Doğuşunu Meditasyonla İzleyen Ziyaretçiler

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası'nda yer alan ve Helenistik Dönem Kommagene uygarlığının efsanevi kralı Antiochos Teos'un Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sınırları içinde inşa ettiği anıtsal alana gelen ziyaretçiler, güneşin doğuşunu meditasyon yaparak izledi.

2 Bin 206 metre rakımda inşa edilen piramit şeklindeki 50 metre yükseklikte ve 150 metre çapındaki Kral Antiochos Teos'un anıt mezarı ve etrafını süsleyen dev mitolojik tanrı heykelleri; her yıl yüz binlerce insanın ziyaret ettiği yer olmaya devam ediyor. Güneşin doğuşu ve batışının gizemine hayran kalan ziyaretçiler, Nemrut Dağı'nda meditasyon yapmaya başladı.

Japon grupla Nemrut Dağı'nı ziyarete gelen Vanlı genç turizmci Gizem Tekcan, izlenimlerini şöyle dile getirdi, "Kommagene'ye, Nemrut'a gelince insan kendini huzurlu hissediyor. Güneşin doğuşu ve batışında doyumsuz manzara karşısında meditasyon yapan misafirlerimize hak verdim. Nemrut'tan Mezopotamya'nın önemli manzarasını izleme imkanı buluyor insan, iki bin yıllık sanat var, kommagene tarihi başlı başına bir ders bizlere. 234 yıl savaş yok; huzur ve zenginlik var. Kommagene'ye bilerek gelenlerin şanslı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN