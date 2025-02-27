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Necmettin Erbakan, Vefatının 14. Yılında Anıldı

Necmettin Erbakan, Vefatının 14. Yılında Anıldı
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Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde düzenlenen anma programında öğrenciler şiirler okudu, hayatından kesitler paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanı danışmanı Teoman Kümbet, Erbakan hocanın önemli yönlerini aktardı.

Vefatının 14. Yılında Necmettin Erbakan Fen Lisesi'nde düzenlenen programla Necmettin Erbakan anıldı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi vefatının 14. Yılında merhum Necmettin Erbakan'ı andı. Anma programına öğrenciler şiirler okudu ve hayatından, örnek şahsiyetinden kesitler anlattı.

Programa katılan Milli Eğitim Bakanı danışmanı Teoman Kümbet, Erbakan hocanın bilim, siyaset ve dava adamı yönünü anlattı. Okul Müdürü Osman Coşkun, Bakan Danışmanı Teoman Kümbet'e teşekkür ederek, plaket takdimi ile program sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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