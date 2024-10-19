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Nazilli Devlet Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi

Nazilli Devlet Hastanesi'nde Meme Kanseri Farkındalık Etkinlikleri Düzenlendi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Nazilli Devlet Hastanesi'nde stant çalışması yapılarak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunuldu ve broşürler dağıtıldı. Ayrıca, hekimler tarafından kursiyerlere eğitim verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Devlet Hastanesi'nde 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında stant çalışması yapılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.

1 - 31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla Nazilli Devlet Hastanesi'nde stant çalışması yapıldı. Sağlık alanında toplumsal bilinçlenmeyi artırmayı ve insanların kendi sağlıklarına daha fazla özen göstermelerinin sağlanmasının amaçlandığı etkinlikte standı ziyaret eden vatandaşlara ve Nazilli KETEM'e kanser taraması için gelen kadınlara 'meme kanseri' hakkında bilgilendirmede bulunularak broşür dağıtıldı. Ayrıca Nazilli Kanser Erken Tanı Merkezi'nde görevli hekim Uzm. Dr. Banu Çiçek Denir tarafından Nazilli SODAM kursiyerlerine de 'Meme Kanseri ve KKMM' hakkında eğitim verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meme Kanseri Nazilli Sağlık Eğitim Yerel

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