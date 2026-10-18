Nazilli Devlet Hastanesi'nde 8. Acil Bakım Hemşireliği Eğitimi tamamlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Nazilli Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 8. Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı tamamlanırken, eğitimlerini başarıyla bitiren kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor. Nazilli Devlet Hastanesi'nde 7 Eylül-16 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 8. Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı başarıyla tamamlandı. Alanında uzman eğiticiler tarafından verilen eğitimlerde kursiyerlere, acil bakım süreçlerine ilişkin güncel bilgiler ve uygulamalar aktarıldı. Teorik ve uygulamalı bilgilerin ele alındığı programla, hemşirelerin acil durumlara yönelik mesleki donanımlarının artırılmasına katkı sağlandı. Yaklaşık 6 hafta süren eğitim programının son gününde sertifika takdim töreni düzenlendi. Törene Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ile hastane yönetimi katıldı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edilirken, programda emeği geçen eğiticilere de teşekkür edildi.

Nazilli Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler tebrik edilerek, aldıkları sertifikaların mesleki yaşamlarında başarılar getirmesi temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı