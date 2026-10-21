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Nazilli'de polis memuru Halil Pehlivan pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti

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Nazilli'de polis memuru Halil Pehlivan pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan 56 yaşındaki polis memuru Halil Pehlivan, pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Mart 2027'de emekli olmayı planlayan Pehlivan'ın vefatı, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan 56 yaşındaki polis memuru Halil Pehlivan, bir süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Önümüzdeki Mart ayında emekli olmaya hazırlanan Pehlivan'ın vefatı, ailesi ve meslektaşlarını yasa boğdu.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli olan ve Nazilli Adliyesi polis koruma noktasında çalışan Halil Pehlivan'a yaklaşık 45 gün önce pankreas kanseri teşhisi konuldu. Hastalığının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Pehlivan, daha sonra Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavisi devam eden Pehlivan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Mart ayında emekli olmayı planlıyordu

Uzun yıllar emniyet teşkilatında görev yapan Pehlivan'ın Mart 2027'de emekliye ayrılmayı planladığı öğrenildi. Emekliliğine yaklaşık 5 ay kala hayatını kaybeden Pehlivan'ın vefatı, başta ailesi olmak üzere yakınları ve birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarını derin üzüntüye boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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