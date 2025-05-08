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Nazilli'de Lise Öğrencilerine Jandarma Faaliyetleri Tanıtıldı

Nazilli'de Lise Öğrencilerine Jandarma Faaliyetleri Tanıtıldı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 250 lise öğrencisine jandarma teşkilatının faaliyetleri ve teknolojik imkanları tanıtıldı. Etkinliğe katılan öğrencilere broşür dağıtıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde lise öğrencilerine jandarma faaliyetleri tanıtıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazilli Atatürk Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 250 öğrenciye Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Tanıtım Faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyete katılan öğrencilere Jandarma teşkilatının kullanılan teknolojik cihazlar ile imkan ve kabiliyetleri hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Faaliyete Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve beraberindeki protokol katılım sağladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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