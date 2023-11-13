Nazilli Belediyesi'ne 100 yeni personel

Nazilli Belediyesi'ne Toplum Yararına Program çerçevesinde 100 işçi alındı.

Nazilli Belediyesi hizmet kalitesinin artırılması ve temizlik, park bahçe, mezarlık işleri, fen işlerinde görevlendirilmek üzere 100 kişi işe başladı. Toplum Yararına Program kapsamında görevlendirilen personellerle bir araya gelen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Başta bizlere büyük destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, daire müdürlerimize ve başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Belediyemiz çatısı altında, Nazillili vatandaşlarımıza hizmet için hep birlikte görev yapacağız. Bugün iş başı yapan arkadaşlarımızın tamamıyla hep birlikte sahada olacağız. Bu sebeple sizler artık Nazilli Belediyemizin sahadaki temsilcilerisiniz ve yaptığımız her işte dikkat etmemiz gereken hususlar, yerine getirmemiz gereken yükümlülüklerimiz var. Şehrimize yapacağınız hizmetler için her birinize teşekkür ediyorum. Ailemize hoşgeldiniz" dedi. - AYDIN