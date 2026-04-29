Haberler

Nasreddin Hoca Mahallesi'nde yağmur ve şükür duası yapıldı

Nasreddin Hoca Mahallesi'nde yağmur ve şükür duası yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Nasreddin Hoca Mahallesi'nde yüzlerce vatandaşın katılımıyla yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Nasreddin Hoca Mahallesi'nde yüzlerce vatandaşın katılımıyla yağmur ve şükür duası gerçekleştirildi.

Nasreddin Hoca Mahallesi'nde her yıl düzenli olarak yağmur ve şükür duası etkinliği gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde de yine yüzlerce vatandaş dua etmek için bir araya geldi. Katılımcılar, vaktin namazının kılınmasının ardından imam eşliğinde ellerini semaya açtı. Edilen duada Allah'tan rahmet, bereket ve şifa dilendi. Duanın ardından misafirlere yemek ikram edildi.

"Bütün masrafı köylüler karşıladı"

Etkinlikle ilgili konuşan Nasreddin Hoca Mahalle Muhtarı Doğan Başka, "Biz bugün burada yağmur ve şükür duası yapmaktayız. Organizasyon köylünün yardımıyla yapıldı, bütün masrafı vatandaş karşıladı. Duamızı yaptıktan sonra bin kişiye kadar yemek verdik. Bu etkinliği her sene yapıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin ablukayı uzatacağı iddiası petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar: Biz olmasaydık siz Fransızca konuşuyor olurdunuz

Bunu kimse beklemiyordu! Kral Charles'tan Trump'a tarihi ayar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

İYİ Parti'den ayrıldı! İşte yeni adresi
Tatilde kalbi duran genç oyuncu Oktay Çubuk korkuttu

Ünlü oyuncunun tatilde kalbi durdu! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Melike Şahin anne oluyor

Eşiyle aralarındaki yaş farkı çok konuşulmuştu! Müjdeyi sahnede verdi
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson şimdi yandı

İstediği oluyor! Artık rahat rahat tatile gidebilir

Arif Kocabıyık, İYİ Parti'den CHP'ye geçti

İYİ Parti'den ayrıldı! İşte yeni adresi
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası

Galatasaray'dan yeni sezonun ilk bombası