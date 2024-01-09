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Mustafakemalpaşa Belediyesi'nden 2023 yılında 724 çift nikah başvurusu

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Mustafakemalpaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na 2023 yılında 724 çift nikah başvurusunda bulundu. Başkan Mehmet Kanar, bu yıl rekor sayıda nikah kıyıldığını belirtti.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu'na 2023 yılında 724 çift nikah başvurusunda bulundu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2023 yılında toplam 724 nikah kıyıldı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Mustafakemalpaşa deyince akla gelen önemli şeylerden biri de düğünlerimizdir. Deyim yerindeyse bu yıl rekor sayıyla yüzlerce çiftimizin mutluluğuna ortak olduk. Aile ne kadar güçlü ise toplum o kadar güçlü olur. 2023 yılında rekor sayıya ulaşarak, mutluluğun ve birlikteliğin simgesi olduk" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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