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Muş'ta 'Hoşgeldin Bebek' Projesi Başlatıldı

Muş'ta 'Hoşgeldin Bebek' Projesi Başlatıldı
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Muş'un Bulanık Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebeklerine yönelik 'Hoşgeldin Bebek' projesini hayata geçirerek sosyal yardımlaşma faaliyetlerine hız verdi. Aileler, bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılayan hediye paketleriyle destekleniyor.

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Proje Ofisi tarafından "Hoşgeldin Bebek" projesi hayata geçirildi.

Bulanık SYDV Başkanlığı tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan bebeklerine ilk hediyeleri "Hoşgeldin Bebek" projesi kapsamında verilmeye başlandı. Bulanık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nazire Korkmaz ve personelleri, "Hoşgeldin Bebek" projesi kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek, bebeklerin temel ihtiyaçlarının yer aldığı hediye paketlerini teslim edip, yeni bebeklerinin hayırlı, uzun ömürlü ve salih evlatlar olması dileklerinde bulunuyor.

Müdür Korkmaz, yeni bebek sahibi olan aileler; bebek sağlığı, bebek bakımı konusunda daha bilinçli bir tutum sergilemeleri ve bebeklerin düzenli sağlık kontrollerinin yapılması noktasında bilgilendirmeyi de ihmal etmiyor. Hediye paketinde ateş ölçer, bebek battaniyesi, emzik, pişik kremi, ıslak mendil, bakım çantası, bebek şampuanı, paketleme çantası, beşli zıbın takımı ve cam biberon yer aldığını ifade eden Nazire Korkmaz, "Proje. ilçemiz merkez ve kırsal mahallerinde ikamet eden yeni bebek sahibi olmuş ihtiyaç sahibi aileleri kapsamaktadır. Bugün üç ailemizi ziyaret ederek hediyelerini verdik. Toplam bin ailenin yeni doğan bebeklerine, hazırlamış olduğumuz ve bebeklerin temel ihtiyaçlarının yer aldığı hediye paketlerini teslim etmeyi planlıyoruz. Kaymakamımızın desteği ile hayata geçirdiğimiz bu proje ile vatandaşlarımızı mutlu ediyoruz. Ayrıca hasta ziyaretlerimize devam edeceğiz" dedi.

Yeni bebek sahibi olan aileler ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, böyle güzel bir projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ettiler. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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