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Muş'ta Berat Kandili Coşkusu

Muş'ta Berat Kandili Coşkusu
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Muş'ta Berat Kandili'nde camiler dolup taştı. Vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla bu mübarek geceyi ihya etti. İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, kandilin önemine vurgu yaptı.

Muş'ta Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili'nde vatandaşlar camilere akın etti.

Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili'nde Muş'ta camiler dolup taştı. Vatandaşlar, geceyi Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve dualarla ihya etti. Zafer Mahallesi'ndeki Salih Muhlise Camii'nde düzenlenen programda eller semaya açılırken, Çağlayan Camii'nde cemaatle buluşan İl Müftüsü Halil İbrahim Demir, Berat Kandili'nin önemine vurgu yaparak yapılan duaların kabul olmasını diledi. Müftü Demir, bu mübarek gecenin manevi atmosferini paylaşan tüm vatandaşlara teşekkür etti. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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