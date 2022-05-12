Murat Karayalçın Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan ile Bir Araya Geldi

BOZDOĞAN, AYDIN (ANKA) -

Eski Başbakan Yardımcısı, eski Dışişleri Bakanı, Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı ve önceki dönemlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı görevlerinde bulunan ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çukurova Bölgesine gelen Murat Karayalçın, Tarsus Belediyesi'ni ziyaret ederek, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile bir araya geldi.

Tarsus Belediyesi Başkanlık makamında düzenlenen ziyarette, CHP İlçe Başkanı Ozan Varal ve yönetim kurulu üyeleri, Karayalçın ile beraberinde gelen partililer ve Belediye Başkan Yardımcıları yer aldı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Karayalçın'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, kendilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti anlattı. Tarsus'ta olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Karayalçın, Bozdoğan tarafından kentte devam eden ve yapılacak olan çalışma ve projeler hakkında bilgilendirildi.

TARSUS TARİHİ VE KÜLTÜREL BİR DEĞER

Başkan Bozdoğan'ın makamında yer alan tabloda Tarsuslu Ressam Ethem Çalışkan ile birlikte olduğu fotoğrafı gören Karayalçın, Başkan Bozdoğan'a sanata ve sanatçıya verdiği desteğe binaen teşekkürlerini iletti. Tarsus ile yakından ilgilendiğini çalışmaları ve projeleri sürekli takip ettiğini belirten Karayalçın Başkan Bozdoğan'a tarım alanında, pandemi döneminde ve genel olarak düzenlediği projeler konusunda tebrik ve başarı dileklerini iletti. Tarsus'un birçok ilden büyük olduğunu ve çok önemli bir ilçe olduğunu belirten Karayalçın, Tarsus'un tarihi ve kültürel yönden büyük bir değer olduğunu ifade etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozdoğan, Murat Karayalçın'a Tarsus Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde el emeği yapılan Atatürk portresi ve çiçek takdim etti.